Военнослужащего из Тольятти освободили из украинского плена

Боец вернется домой после прохождения реабилитации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из украинского плена освободили еще одного жителя Самарской области. Это уроженец Тольятти, сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в 63 регионе Ольга Гальцова.

- Вечером 1 декабря 2022 года поступила информация об освобождении из украинского плена жителя Тольятти. Связалась с семьей мужчины. Супруга военнослужащего благодарит всех, кто принимал участие в его освобождении, - поделилась омбудсмен.

По информации министерства обороны России, сейчас тольяттинец находится в Москве. Там ему предстоит пройти реабилитацию. После этого военнослужащий вернется домой.

Напомним, в 20-х числах ноября из украинского плена освободили другого жителя Самарской области. Его семья долго ждала известий о нем. Военнослужащего также доставили в Москву для реабилитации.

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