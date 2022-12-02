Новый детский сад открылся на Ташкентской в Самаре 2 декабря

Строительство дошкольного учреждения началось в апреле 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 2 декабря, в Кировском районе Самары прошло торжественное открытие нового детского сада на улице Ташкентской с участием мэра Елены Лапушкиной.

Здание построено в рамках нацпроекта "Демография". Это второй корпус детского сада комбинированного вида № 120. Он сможет вместить более 130 детей, из них 60 - в ясельные группы.

Напомним, строительство дошкольного учреждения началось в апреле 2021 года по инициативе самих жителей района. О 100% технической готовности стало известно в августе 2022 года.

Специалисты оборудовали теневые навесы для каждой возрастной группы, а на площадках появилось безопасное покрытие. Сам детский сад внутри разделен на блоки.

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