Самарцы признались, что планируют проспать Новый год

Большинство самарцев отметят Новый год дома в кругу семьи или друзей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До Нового года осталось чуть меньше месяца. Многие уже начали задумываться на тем, как и где его встретить. Жители Самары рассказали, как планируют провести один из главных праздников в году.

Опрос, который «КП-Самара» провела в соцсетях, показал, что 67,4% жителей намерены встретить Новый год дома в кругу семьи или друзей. На втором месте оказалась категория людей, которая вообще не собирается отмечать праздник. 15,7% опрошенный заявили, что в ночь с 31 декабря на 1 января просто будут спать.

Много и тех, кто планирует отправиться на Новый год в путешествие в один из городов России. Таких почти 3,5%. Нашлись среди опрошенных и «счастливчики», которые встретят праздник на работе. Однако они не унывают. Для кого-то это просто необычный способ отметить наступление 2023 года.

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