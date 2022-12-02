Стали известны победители регионального этапа премии «Бизнес-Успех» в Самарской области

Победители получили награды и путевки на финал премии в Москву. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В четверг, 1 декабря, на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений» подвели итоги регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». Из сотен претендентов в финал вышли только 22 предпринимателя.

– В этом году мы впервые проводим премию в Самарской области. И бизнес ответил нам с благодарностью – мы получили более 300 заявок на участие в конкурсе. Это абсолютный рекорд по количеству поданных заявок по всем региональным этапам премии в этом году, – рассказал исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех» Сергей Соболев.

Победители были определены в 8 номинациях. Юлия Романеева из Самары победила в номинации «Лучший женский проект». Она основала собственную школу, где помогает клиентам решать проблемы по развитию клиентского сервиса, продаж и маркетинга. Антонина Касаткина из села Муранка Шигонского района одержала победу в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». А «Народным предпринимателем» стали владельцы семейной клиники «Косма» Сергей и Надежда Космировы.

– Конкурс потрясающий. Он дает возможность начинающим предпринимателям - таким, как я, которые несут образовательную историю в бизнес, – поделилась впечатлениями Юлия Романеева.

Лучшие предприниматели губернии получили «Золотые домкраты» и путевки на финал премии в Москву. Награды им вручили первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов, вице-президент Университета «Синергия» Юлия Вепринцева и министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

– Самарская область – это один из регионов-лидеров по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. И даже в текущих условиях бизнес, благодаря механизмам господдержки и своей высокой адаптивности ко всем невзгодам, идет вперед, уверенно развивается, создает рабочие места. Конечно, нас всех это радует, – подчеркнул Дмитрий Богданов.

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