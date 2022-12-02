Названа причина схода с рельсов трамвая № 20к на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

Трамвай сошел с рельсов из-за технического сбоя / Фото: Самара №1

Стали известны подробности схода с рельсов трамвая № 20к на улице Ново-Вокзальной в Самаре. В МП «Трамвайно-троллейбусное управление» рассказали, почему вагон не удержался на путях.

— Трамвай сошел с рельсов в 13:47. Сход был из-за технического сбоя — уширения рельсов. В 14:25 движение было восстановлено, то есть за 38 минут, — сообщил «КП-Самара» директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов.

Напомним, ЧП произошло 2 декабря 2022 года на пересечении улицы Ново-Вокзальной с Московским шоссе. Трамвай слетел с рельсов, его развернуло почти поперек путей. К счастью, обошлось без пострадавших. Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт или добираться до места назначения пешком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал