В Самарском областном перинатальном центре родилась третья тройня в 2022 году

Маме и деткам помогали разные врачи - гинекологи, реаниматологи, неонатологи. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В 2022 году в областном перинатальном центре родилась третья тройня. Малыши появились на свет в начале октября, однако под наблюдением врачей будущая мама находилась с лета – до этого она переболела коронавирусом.

– Беременность протекала сложно, а после осложнилась угрозой преждевременных родов. Однако нам удалось пролонгировать ее почти до полных 32-х недель, – рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы имени Середавина Татьяна Тезикова.

Маме помогали гинекологи, реаниматологи, неонатологи. Детки – две девочки и мальчик – появились на свет раньше срока и были совсем маленькими – весили чуть более 1 кг. К моменту выписки вес составлял почти вдвое больше. Родители окрестили малышей Марией, Ксенией и Михаилом.

Счастливые супруги стали родителями двух девочек и одного мальчика. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

– Мы очень удивились, когда узнали, что у нас будет тройня. Очень обрадовались, стали ждать наших малышей. Благодаря медработникам и всему персоналу клиники у нас все хорошо. Детки здоровые, прекрасно кушают, набирают вес, улыбаются, – поделилась новоиспеченная многодетная мама.

Малыши вместе со счастливыми родителями отправились домой в четверг, 1 декабря.

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