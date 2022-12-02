Эксперты ЭИСИ оценили меры поддержки военнослужащих и их семей в Самарской области

Внимание в докладе обращено и на высокую степень личной включенности губернатора Дмитрия Азарова. Фото: правительство Самарской области

Экспертный институт социальных исследований в новом докладе проанализировал принятые меры поддержки военнослужащих и их семей в рамках частичной мобилизации в Самарской области.

Эксперты отметили способность региональных властей реализовывать уникальные инициативы. Например, Самарская область является первым регионом, в котором анонсировали введение социальных паспортов для семей мобилизованных и снижении размера арендной платы для призванных предпринимателей.

Внимание в докладе обращено и на высокую степень личной включенности губернатора Дмитрия Азарова и в общении с военнослужащими, и в помощи им, а также их семьям. По словам директора департамента региональных программ ЭИСИ, Самарская область — пример близости власти к людям и способности губернаторской команды генерировать нестандартные управленческие идеи.

Также в регионе зародились проекты, направленные на сплочение людей и моральную поддержку военнослужащих. В их числе фотопроект «Жены героев», который вышел уже за пределы области. Отмечается, что Дмитрий Азаров активно выезжает к местам подготовки и обучения резервистов.

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