Сергей Корниленко подтвердил, что «Крылья Советов» интересовались нападающим «Рубина»

Лисакович сейчас выступает в Первом дивизионе Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в интервью «КП-Самара» заявил, что клуб минувшим летом интересовался белорусским форвардом Виталием Лисаковичем из «Рубина». Об игроке собирали предварительную информацию.

- Но он выбрал «Рубин». «Рубин» и «Локомотив» договорились, нам на тот момент тяжело было тягаться с казанцами в финансовом отношении, - объяснил функционер «КС».

Корниленко добавил, что сейчас не совсем корректно говорить о том, вернутся ли «Крылья» к кандидатуре Лисаковича. У Виталия контракт с другой командой, а у самарцев пока другие задачи. В то же время Сергей отметил, что за рынком Белоруссии волжане следят очень внимательно и в случае появления интересных вариантов - будут с ними работать.