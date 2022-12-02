Стартовал конкурс по выбору главного кота Самары 2023 года

Конкурс на звание главного кота Самары продлится со 2 декабря до 10 января Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Самаре решили выбрать главного кота города — одного из символов наступающего 2023 года. Специальный конкурс на звание самого обаятельного и привлекательного запускает «Комсомольская правда».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо найти лучшее фото домашнего питомца и разместить его на сайте samara.kp.ru с небольшим описанием. Также обязательно нужно будет указать, как зовут любимца. В число победителей смогут войти 12 котов — по одному на каждый месяц года. Шестерых выберут с помощью голосования, а остальных — редакция «КП-Самара». Фото лучших из лучших станут иллюстрациями для «комсомольского» календаря на 2023 год.

Конкурс продлится со 2 декабря 2022 года до 10 января 2023 года. Призеров ждут не только места в календаре «КП», но еще и приятные подарки: сертификаты в зоомагазин и лакомства для домашних питомцев. Подробнее можно узнать здесь.

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