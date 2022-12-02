Жители Самарской области получили награды за победу в акции «Осенний марафон»

Зонты и накидки от дождя получили 30 жителей региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошло торжественное награждение победителей акции «Осенний марафон». Зонты и накидки от дождя получили 30 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Конкурс среди своих клиентов проводил «ЭнергосбыТ Плюс». Жители Самарской области должны были в октябре оплатить тепловую энергию за сентябрь и внести авансовый платеж за октябрь. При этом не должно было быть просроченной задолженности за тепло и горячую воду.

В общей сложности участники оплатили услуги на сумму 43,3 миллионов рублей. В данной акции решило поучаствовать более 12 тысяч человек. А ранее стали известны лучшие УК и ТСЖ в Самарской области.

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