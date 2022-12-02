В Самарской области 169 человек заболели коронавирусом 2 декабря 2022 года

Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 485 314 случаев COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области по состоянию на 2 декабря 2022 года. Информацию озвучили в региональном оперштабе.

– За прошедшие сутки было проведено 10 572 исследования на КВИ. У 169 человек диагноз подтвердился. 20 пациентов были госпитализированы, – рассказали в оперштабе.

Наибольшее количество случаев заболевания было обнаружено в Самаре – здесь заболели 79 горожан. На втором месте находится Тольятти – 31 человек.

В других городах и муниципалитетах статистика значительно ниже. В Сызрани было выявлено 9 случаев, в Волжском районе 8, в Новокуйбышевске 6, в Чапаевске 5.

По четыре человека заболели в Приволжском, Безенчукском, Кошкинском районах, по три – в Ставропольском и Елховском. В Большеглушицком, Сергиевском, Шигонском районах и Октябрьске зафиксировали по два случая заболевания. В Кинель-Черкасском, Похвистневском, Сызранском районах и городе Похвистнево – по одному.

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