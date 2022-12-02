«У нас нет игроков, похожих на Холланда»: Сергей Корниленко назвал лучшего форварда РПЛ

Сила и скорость - одни из главных качеств норвежца

Сергей Корниленко - настоящая легенда «Крыльев Советов», Он один из лучших бомбардиров в истории клуба, а сейчас успешно работает там спортивным директором. В интервью «КП-Самара» экс-форвард ответил на вопрос про Эрлинга Холланда - нападающего «Манчестер Сити», который сейчас возглавляет список голеадоров в АПЛ.

Сейчас много говорят о Холланде, тоже нападающем таранного типа - он схож с вами?

- Нет, на Холланда я не похож. Кроме результативности к его главным качествам относятся скорость и сила. Это другой нападающий.

Есть в РПЛ кто-то похожий на него?

- Нет, таких у нас игроков нет.

Лучшим нападающим Российской Премьер-лиги прямо сейчас Корниленко назвал Промеса из «Спартака». Среди игроков других позиций функционера «КС» больше всего впечатлил полузащитник Вендел из «Зенита».

Полное интервью с Сергеем Корниленко читайте на samara.kp.ru, для прослушивания оно доступно на радио «Комсомольская правда» в Самаре, 98.2 ФМ в программе «Фан-зона».