Виктор Кудряшов рассказал о ходе строительства «Театральной» в Самаре и обхода Тольятти

Первый вице-губернатор заверил, что регион выполнит планы по реализации инфраструктурных проектов Фото: правительство Самарской области

Первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов рассказал о ходе реализации проектов, финансируемых за счет средств инфраструктурных кредитов и ресурсов Фонда национального благосостояния. Информация прозвучала на заседании всероссийского штаба по региональному развитию, которое провел зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам Виктора Кудряшова, сейчас с привлечением средств ИБК в Самарской области строят два крупных объекта: станцию метро «Театральная» и обход Тольятти с мостом через Волгу. Работы идут по графику.

Строительства метро предполагает несколько этапов: подготовка территории, переустройство сетей, разработка стартовых котлованов на улицах Галактионовской и Полевой, а также прокладка перегонных тоннелей и сооружение самой станции. По всем получено положительное заключение экспертизы. Контракт на работы по последнему этапу планируется заключить в течение недели.

Что касается обхода Тольятти с мостом через Волгу, который станет частью маршрута «Европа - Западный Китай», то его техническая готовность достигла 69,9%. Объект возводят в рамках ГЧП. Все средства инвестиционного бюджетного кредита, которые на него выделяли, уже освоены.

Также в Самарской области сейчас реализуют четыре проекта на средства Фонда национального благосостояния. Среди них: реконструкция 7 участков сетей (до конца 2022 года) и строительство водогрейной котельной на 116 км в Куйбышевском районе Самары (первое полугодие 2023-го), а также возведение трех котельных в Жигулевске, реконструкция группового водопровода от Осинок до Гражданского и строительство резервуаров и напорного водопровода в селе Красноармейское (конец 2023).

Виктор Кудряшов отметил, что работы на всех объектах идут по графику. Уровень освоения средств близок к 100%. Первый вице-губернатор заверил, что до конца 2022 года регион выполнит все обязательства перед федеральным центром.

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