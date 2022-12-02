Прокуратура провела проверку по факту укладки асфальта на заснеженный участок в Тольятти

По словам горожан, дорожные работы велись во дворе по ул. Лизы Чайкиной. Фото: vk.com/tlt_01

Прокуратура разобралась в истории, произошедшей в Тольятти в конце ноября. Местные жители сообщали, что во дворе дома №23 по улице Лизы Чайкиной стартовала укладка асфальтного покрытия. Работы велись несмотря на обилие снега. Информацией заинтересовались представители надзорного органа. Результаты проверки озвучили в пресс-службе областной прокуратуры.

– Установлено, что в ноябре ООО «Волжские коммунальные системы» устраняли аварийную ситуацию на сети водоснабжения. После работ на территории выполнены восстановительные работы по временной схеме, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Отмечается, что дорожное покрытие будет полностью восстановлено до 1 июля 2023 года. Работа будет сдана по акту приема уполномоченному лицу администрации Комсомольского района Тольятти.

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