Новую ветеринарную клинику хотят построить на улице Печерской в Самаре

Проект будет рассмотрен на публичных слушаниях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может появиться новая ветеринарная клиника. Ее планируют разместить на улице Печерской. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

Неизвестный заявитель обратился к мэрии за разрешением на условно разрешенный вид использования земельного участка. Площадку площадью 4 028 квадратных метра планируется использовать под амбулаторное ветеринарное обслуживание. Кадастровая стоимость территории составляет 16,3 млн. рублей.

Проект будет рассмотрен на общественных слушаниях. Они стартовали 22 ноября и продлятся до 13 декабря 2022 года. Ознакомиться с экспозицией проекта можно в холле департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132) с 29 ноября по 6 декабря 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.