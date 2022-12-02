Новую ветеринарную клинику хотят построить на улице Печерской в Самаре

Проект будет рассмотрен на публичных слушаниях.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре может появиться новая ветеринарная клиника. Ее планируют разместить на улице Печерской. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.
Неизвестный заявитель обратился к мэрии за разрешением на условно разрешенный вид использования земельного участка. Площадку площадью 4 028 квадратных метра планируется использовать под амбулаторное ветеринарное обслуживание. Кадастровая стоимость территории составляет 16,3 млн. рублей.
Проект будет рассмотрен на общественных слушаниях. Они стартовали 22 ноября и продлятся до 13 декабря 2022 года. Ознакомиться с экспозицией проекта можно в холле департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132) с 29 ноября по 6 декабря 2022 года.
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