Дмитрий Азаров представил региональный опыт развития талантов на Всероссийском форуме «СО.ЗНАНИЕ»

Одной из ключевых тем стала кадровая политика России в текущих условиях. Фото: департамент информационной политики Самарской области

В пятницу, 2 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во Всероссийском форуме «СО.ЗНАНИЕ». Одной из ключевых тем стала кадровая политика России в условиях нынешних вызовов мировой экономики глобального научно-технического развития. В начале заседания гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что власти должны ставить интересы жителей на первое место – об этом ранее говорил президент Владимир Путин. В качестве примера она привела работу властей Самарской области под руководством Дмитрия Азарова.

– Это губернатор, отвечающий сегодняшнему времени, запросу. Он в первую очередь думает, про человека, во главу угла ставит жителя региона, выстраивая уже необходимую инфраструктуру, делая на это ставку, в том числе, в кадровой стратегии, – подчеркнула Светлана Чупшева.

Дмитрий Азаров рассказал о комплексной работе по поддержке талантов и развитию кадрового потенциала, которая ведется в регионе уже несколько лет. В частности, в Самарской области действует платформа «Кадросфера», объединяющая образовательные программы, комплекс мероприятий и различные проекты, направленные на поддержку и подготовку специалистов высокого уровня.

– Мы начинали проект «Кадросфера» совместно с участниками всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Это поиск талантов, тестирование, создание индивидуальной траектории развития. Сегодня работа продолжается на системной основе, но уже на новом качественном уровне, – сообщил Дмитрий Азаров.

На протяжении года в регионе работает Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга». В него входят представители бизнеса, власти, молодежи, образовательных организаций – десятки тысяч человек.

Основная задача, которую Дмитрий Азаров поставил перед местными властями – в своей работе ставить во главу угла интересы земляков. С таким подходом согласился помощник президента РФ Максим Орешкин. Он подчеркнул, что забота о людях и создание возможностей для их развития лежит в основе устойчивого развития всей страны.

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