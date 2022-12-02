На «Неделе инноватора» представили экосистему поддержки высоких технологий в Самарской области

Сейчас в технопарке «Жигулевская долина» развивается более 280 проектов в разных направлениях. Фото: минэкономразвития Самарской области

Сегодня, 2 декабря, в региональном центре «Мой бизнес» участникам «Недели инноватора» рассказали про возможности для развития высокотехнологичного бизнеса, которые есть в Самарской области.

— Сейчас в технопарке «Жигулевская долина» развивается более 280 проектов в разных направлениях. Для каждого мы готовы подобрать необходимые инструменты поддержки, помочь быстрее вывести продукты на рынок и найти партнеров, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Пятый день «Недели инноватора» был посвящен экосистеме инноваций региона, ядром которой является «Жигулевская долина». Директор технопарка рассказал об основных точках роста инновационных проектов и поддержке инноватора.

Специалисты технопарка представили возможности, выгоды и перспективы, которые дает статус резидента «Жигулевской долины», а также озвучили современные инжиниринговые решения, которые позволяют замещать «санкционные» комплектующие.

В рамках дня прошел мастер-класс «Харизматичный оратор: секреты эффективных коммуникаций», а в завершении все желающие смогли получить личную консультацию по вопросам получения статуса резидента технопарка.

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