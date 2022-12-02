Дмитрий Азаров нацелил партийный актив «Единой России» на эффективную работу

Глава региона отметил, что партия находится на передовой информационной войны. Фото: Самарское региональное отделение партии "Единая Россия"

1 декабря региональное отделение партии «Единая Россия» отметило 21-летие со дня основания. В этот день партийцы успели отправить более 300 кг гуманитарного груза для бойцов СВО, принять участие в «Эстафете добрых дел» и пройти обучение в «Школе партийного актива». Секретарь реготделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров обратился к партийцам, настроив их на эффективную работу.

– Мы видим, с каким давлением сегодня сталкивается наше государство, политическая система страны. Партия не может оставаться в стороне. Она – на передовой информационной войны, которая ведется против государства, – обратился Дмитрий Азаров, подчеркнув, что партия отмечает свой день рождения не торжеством, а в едином ритме со всей страной.

Глава региона отметил, что партийцы должны уделить особое внимание семьям военнослужащих и мобилизованных, взять в отработку самые важные вопросы.

В финале мероприятия благодарственными письмами от лица Секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака были награждены представители бизнес-сообщества, общественных организаций. Все они совместно с партийным активом помогали жителям Донбасса и героям СВО.

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