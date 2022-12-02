В Кинельском районе простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО на Украине

Жители муниципалитета проводили земляка со всеми почестями. Фото: администрация Кинельского района

В четверг, 1 декабря 2022 года, жители Кинельского района простились с своим земляком, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

– Сегодня Кинельский район простился с Николаем Трифоновым. Он погиб, защищая Родину. В последний путь героя проводили со всеми воинскими почестями, – рассказали в администрации Кинельского района.

Николай Трифонов проживал в поселке Кинельский. Он был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и погиб, героически сражаясь за мирную жизнь.

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Николая Трифонова.

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