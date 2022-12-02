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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 17:44

Жительница Новокуйбышевска попала под уголовное дело за унижение по национальному признаку

Женщина выложила провокационный ролик в соцсетях
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Расследование дела продолжается.

Расследование дела продолжается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новокуйбышевска попала под уголовное дело за унижение достоинства по национальному признаку. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что подозреваемая выложила на своей странице в соцсетях видеоролик с высказываниями, которые направлены на унижение людей по национальному и расовому признакам. При этом доступ к ее профилю был открыт.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка». Расследование дела продолжается.

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