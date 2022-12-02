В Самаре бывший директор школы через липового педагога получила 2,1 млн рублей за шесть лет

Бывшему директору школы назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре суд вынес приговор бывшему директору школы. Женщина признана виновной в мошенничестве и подлоге.

— Директор образовательного учреждения устроила на работу женщину на должность педагога допобразования, зная, что трудовые обязанности работница выполнять не будет, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

С 2015 по 2021 годы заработной платой и иными выплатами, начисленными педагогу, распоряжалась директор, так как банковская карта работника находилась в её пользовании. Всего на счет поступило более 2 миллионов 100 тысяч рублей.

Бывшему директору школы назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно, с запретом занимать определенную должность и заниматься определённой деятельностью на один год.

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