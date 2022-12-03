В Самарской области мужчина украл автомобиль соседа и перевернул его на крышу

Мужчина скрылся с места преступления. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Волжском районе Самарской области местный житель решил воспользоваться транспортным средством соседа. Он без спроса сел в автомобиль и поехал в магазин.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, владелец машины заявил о пропаже транспорта. Он рассказал, что вышел на улицу, но не обнаружил автомобиль у дома. Сотрудники полиции спустя время получили уведомление о серьезной аварии с участием пропавшей машины. Водителя на месте не было, а сам транспорт был перевернут на крышу.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Злоумышленник признался, что хотел поехать в магазин за алкоголем, а после вернуть машину, но попал в аварию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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