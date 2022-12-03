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НовостиОбщество3 декабря 2022 6:30

В Самарской области полицейские разыскивают мужчину, скрывшегося от органов следствия

Мужчину объявили в федеральный розыск
Алена ПРОВКИНА
Мужчину разыскивает полиция. Фото: ГУ МВД России по региону

Мужчину разыскивает полиция. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов разыскивают сбежавшего преступника. Его объявили в федеральный розыск.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции устанавливают местонахождение жителя села Черноводск Чимкентской области, который ранее жил в Сызрани. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Злоумышленник оформил множество кредитов на подставных людей. Одному из банков нанесен ущерб на сумму более 550 тысяч рублей. Мужчине запретили выезд, но подозреваемый вновь скрылся. Приметы мошенника: на вид 50-55 лет, рост около 170 см, плотное телосложение, карие глаза, густые брови, темные короткие волосы. Все, кто располагает информацией о его местонахождении, могут обратиться в отделение полиции.

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