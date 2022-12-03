Предприимчивые самарцы продают коллекционную жвачку за 15 тысяч рублей

Жители продают уникальную жвачку. Фото: Авито

В Самаре предприимчивые местные жители продолжают продавать редкие вещи. На этот раз горожане выложили объявление о продаже ментоловой жвачки за крупную сумму.

Судя по описанию, самарец продает редкую жвачку «mentos», рисунок которой напоминает улыбку. За такой коллекционный продукт он хочет всего лишь 15 тысяч рублей. В описании автор подчеркнул, что подобное смогут понять только ценители.

Напомним, в областной столице жители также продают пивную крышку. За нее они хотят получить 1 миллион рублей.

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