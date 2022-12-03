Губернатор Самарской области обратился к жителям по случаю Дня Неизвестного солдата

Глава региона обратился к горожанам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям в День Неизвестного солдата 3 декабря 2022 года. Памятная дата призвана увековечить подвиг многих и многих поколений наших соотечественников, пропавших без вести во время войн и военных конфликтов, отдавших свою жизнь на полях сражений, самоотверженно защищая нашу Родину.

- Наш долг – находить погибших и воздавать им воинские почести, помнить о тех, кто своим мужеством, стойкостью, неустрашимостью заслужил нашу благодарную память, воспитывать на их примере молодежь и решительно пресекать все попытки переписать историю, - подчеркнул глава региона.

Также Дмитрий Азаров поблагодарил участников поискового движения региона и представителей отрядов «Сокол», «Поиск», «Политехник» за работу, помогающую открыть героические страницы нашего прошлого.

- Вечная память всем, чье имя до сих пор неизвестно и чей подвиг бессмертен, - сказал губернатор.

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