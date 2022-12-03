В Самарской области во время ссоры женщина схватилась за нож и пырнула мужа

Мужчину пырнули в живот
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Тольятти Самарской области местная жительница из-за бытовой ссоры пырнула мужа. Подозреваемую доставили в отделение полиции.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в ноябре текущего года в Комсомольском районе госпитализировали 51-летнего мужчину с колото-резанной раной. Он рассказал, что выпивал дома вместе с супругой, а после получил ранение. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую.
Женщина признала свою вину и пояснила, что нанесла удар ножом после оскорблений. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.
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