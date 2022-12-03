В Самарской области детям женщины, растерзанной сворой собак, выплатят 2 млн рублей

Прокуратура добилась компенсации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском районе Самарской области местная жительница скончалась из-за нападения собак. Суд обязал чиновников выплатить моральную компенсацию ее детям.

Жительница Южного города ранним утром отправилась на прогулку, где на нее напала стая собак. Свора растерзала пожилую женщину. У пострадавшей также диагностировали множественные переломы, потерю крови и разрывы сухожилий. Женщина скончалась в реанимации.

По информации прокуратуры, сотрудники ведомства смогли добиться взысканий с чиновников. В пользу дочерей погибшей направят 2 миллиона рублей, как компенсацию морального вреда.

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