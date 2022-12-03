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НовостиОбщество3 декабря 2022 9:27

В Самаре почти 60% родителей поддерживают организацию театров в школе

Аналитики поделились данными
Алена ПРОВКИНА
Родители поддерживают создание театров в школах

Родители поддерживают создание театров в школах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, как относятся к организации театральных кружков в школах. Исследователи провели опрос среди родителей.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 6 из 10 жителей региона поддерживают создание театра в школе. Инициативу одобрили 54% самарцев. По мнению респондентов, подобные кружки помогут воспитанию учеников и расширению их кругозора. Против выступило только 15% родителей. Многие считают, что это лишняя нагрузка на детей.

Сторонников создания школьного театра больше среди женщин. Подобную инициативу реже поддерживают родители старшеклассников.

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