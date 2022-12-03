В Самаре водитель на скорости «влетел» в иномарку

Авария произошла вечером. Фото: ГУ МВД России по региону

В Промышленном районе Самары зафиксировали серьезное дорожное происшествие. На перекрестке столкнулись две иномарки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла вечером, 2 декабря 2022 года. Водитель автомобиля «Volvo» ехал по улице Зои Космодемьянской, но при повороте не уступил дорогу. В результате он врезался в «Nissan», движущийся со встречного направления.

Из-за столкновения пострадали два человека. Пассажира «Volvo» госпитализировали, а женщине-пассажиру «Nissan» назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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