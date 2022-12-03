В Самаре специалисты помогают маленьким пациентам пройти реабилитацию

Физическая активность помогает детям восстановить организм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской городской больнице специалисты продолжают помогать маленьким пациентам пройти реабилитацию. Особое внимание проявляют ребятам с патологией опорно-двигательного аппарата.

В регионе медучреждение оснастили современным оборудованием: силовыми тренажерами, беговыми дорожками, стимуляторами и механотерапией. На данный момент возрастает роль физической активности. Благодаря последним достижениям науки, в регионе на более глубоком уровне решают проблемы со здоровьем и помогают быстрее восстановиться, отметила врач лечебной физкультуры Екатерина Попова. Каждый год городская больница проводит около пяти тысяч госпитализаций.

Помимо этого, внештатный детский специалист рассказал, как адаптивная физкультура помогает в развитии детей с ограниченными способностями. Врач Тольяттинского лечебно-реабилитационного центра Елена Маркелова подчеркнула, что массаж и физическая активности являются мощным средством воздействия на организм и способствует расширению диапазона возможностей двигательной сферы.

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