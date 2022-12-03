В Самарской области прошло первое занятие в «школе садоводов»

Самарцы смогли пообщаться с учеными и представителями ведомств Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области стартовало обучение в «школе садовода». Ранее администрация города сообщала, что первое занятие состоится 3 декабря 2022 года.

Обучение будет проходить с декабря 2022 года по март 2023 года. Не так давно завершился набор слушателей. Теперь каждый месяц в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Новокуйбышевске местные жители смогут пообщаться с учеными-селекционерами, а также с представителями служб и ведомств.

Первое занятие прошло на площадке центра «Экспо-Волга». Отмечают, что весной обучающиеся смогут выезжать на агропромышленные предприятия. Участие бесплатно.

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