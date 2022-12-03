В Самарской области темным вечером водитель легковушки сбил двух пенсионеров

Пострадавших госпитализировали в медучреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Похвистневском районе Самарской области местный житель не смог справиться с управлением автомобиля. В результате пострадали пожилые люди.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель легкового автомобиля вечером в субботу, 2 декабря 2022 года, ехал по автодороге. Мужчина превысил скорость и не смог справиться с управлением. Автолюбитель не остановился и сбил двух пенсионеров – мужчину и женщину.

В результате столкновения, пострадавшие получили травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечают, что пожилые люди шли по ходу движения, справой стороны дороги, без светоотражающих элементов на одежду.

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