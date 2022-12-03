В Самаре местные жители пожаловались на «каток» и ледяную гору у ДК «Нефтяник»

Горожане опубликовали фотографию в социальных сетях. Фото: "Самара №1"

В Самаре местные жители рассказали об импровизированном катке у Дома культуры «Нефтяник» в Куйбышевском районе. Дети уже начали играть с грязным снегом на горе, расположенной рядом с наледью.

Судя по опубликованной в социальной сети видеозаписи, при повороте на площадь у ДК образовалась протечка. Вода моментально застыла и превратилась в «каток». Рядом с наледью образовалась большая куча грязного снега, на которую залезли ребята.

Напомним, что мэр города взяла на контроль протечки водовода. Елена Лапушкина проверила проблемные дворы.

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