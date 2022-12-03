Самарец показал, в каком состоянии дорожной участок на улице Промышленности после прорыва

Дорогу залило водой. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер показал, в каком состоянии находится дорожный участок на улице Промышленности. Автомобильную дорогу покрыл слой льда.

Кадры опубликовал на своей официально странице Евгений Щекин. Он отметил, что съемка проводилась при температуре -12 градусов. В регионе ударили сильные морозы. После прорыва вода быстро застыла и образовала настоящий каток. В комментариях пользователи не удивились и поделились другими местами в городе со схожими проблемами.

Напомним, горожане пожаловались на «каток» у ДК «Нефтяник». Рядом с наледью выросла гора грязного снега.

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