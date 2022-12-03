Самарцы поделились кадрами затопленного торгового центра «Аврора»

На полу образовалось целое озеро. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами затопленного цокольного этажа в торговом центре «Аврора». Происшествие зафиксировали вечером 3 декабря 2022 года.

Судя по опубликованным кадрам и сообщению очевидцев, с некоторых магазинов уже эвакуировали людей. Специалисты проверяют технику и проводку. Что послужило катализатором прорыва – пока неизвестно.

В комментариях пользователи не удивились произошедшему. Напомним, в регионе взяли на контроль устранение протечек водовода во дворах. Местные жители пожаловались на состояние дорог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал