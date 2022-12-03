Самарцы поделились кадрами затопленного торгового центра «Аврора»

На полу образовалось целое озеро. Фото: "Подслушано Самара"
В Самаре местные жители поделились кадрами затопленного цокольного этажа в торговом центре «Аврора». Происшествие зафиксировали вечером 3 декабря 2022 года.
Судя по опубликованным кадрам и сообщению очевидцев, с некоторых магазинов уже эвакуировали людей. Специалисты проверяют технику и проводку. Что послужило катализатором прорыва – пока неизвестно.
В комментариях пользователи не удивились произошедшему. Напомним, в регионе взяли на контроль устранение протечек водовода во дворах. Местные жители пожаловались на состояние дорог.
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