Губернатор представил передовые решения региона в области клиентоцентричности

Глава региона представил проекты губернии. Фото: Андрей Савельев

3 декабря Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании круглого стола под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко по теме «Клиентоцентричность в регионах России: передовые решения», который проводился в рамках всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ».

Самарская область была включена в число пяти пилотных регионов страны по апробации внедрения принципа клиентоцентричности. Глава региона представил успешные проекты, которые были реализованы в области.«Фронт-офис 3.0», внедренный совместно с Пенсионным фондом РФ, помог трансформировать клиентскую службу ведомства, и удовлетворенность потребителей выросла с 50% до 95% за год.

Проект «Скорая помощь» позволил добиться сокращения времени доезда медиков на вызовы пациентов более чем на 20%.

В работу службы занятости были внедрены принципы бережливого производства, привлечены работодатели. Выросло количество и качество вакансий. Включая усилия региональных властей по созданию новых рабочих мест это позитивно повлияло на общие показатели: сейчас в регионе рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы.

По принципу клиентоцентричности трансформируются направления, связанные с социальной помощью, социальным обслуживанием.

Актуальное для сегодняшнего дня направление — помощь семьям мобилизованных, отработка социального паспорта семьи, оказание мер поддержки - также основывается на принципе внимания к нуждам конкретного человека.

«На всех уровнях мы выстроили сквозную, цифровую в данном случае, модель взаимодействия между муниципалитетом, регионом, работодателем, федеральными структурами. Чтобы любое обращение семей мобилизованных отрабатывалось», - пояснил Дмитрий Азаров. Особое место занимает проект по оказанию психологической помощи гражданам, которых коснулась специальная военная операция.

В 2021 году Самарская область получила высокую федеральную оценку, заняв 1-е место в номинации «клиентоцентричные проекты» конкурса «Проектный Олимп». Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко высоко оценил проекты Самарской области. «Вы один из тех губернаторов, который лично занимается клиентоцентричностью и уделяет большое внимание проекту», - обратился он к Дмитрию Азарову. По просьбе зампреда Правительства РФ на уровне региона будут сформированы 5 жизненных ситуаций для тестирования в федеральной лаборатории с тем, чтобы результаты применить для корректировки предоставления услуг.

«Принимая любое решение, внедряя его в жизнь, мы должны думать, насколько это удобно человеку, насколько комфортно, насколько это просто для получения той же государственной услуги. Эти принципы, которые сегодня утверждены и работают в Самарской области, конечно, будут совершенствоваться», - резюмировал Глава региона.

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