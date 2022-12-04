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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 6:07

«Приора» влетела в полуприцеп «Нефаз» на трассе М-5 в Самарской области

В момент ДТП полуприцеп находился на буксире у «КАМАЗа»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Водителю легкового авто потребовался осмотр медиков.

Водителю легкового авто потребовался осмотр медиков.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на субботу, 3 декабря 2022 года, сотрудники Госавтоинспекции вели работу на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе. Там столкнулись легковой автомобиль и полуприцеп. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 1:15 на 1079,83 км трассы. Согласно материалам, собранным сотрудниками ГИБДД, 23-летний водитель «Лада Приора» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в полуприцеп «Нефаз», который находился на буксире у «КАМАЗа». За рулем грузового авто находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП водителю легковушки потребовался осмотр медиков. Ему назначили амбулаторное лечение.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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