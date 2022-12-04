В Тольятти мужчина избил друга битой по голове из-за внезапной неприязни

Подозреваемого задержали, а биту обнаружили в его автомобиле. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

50-летний житель Тольятти оказался в больнице благодаря своему «другу». Мужчины поссорились, после чего приятель избил пострадавшего битой. Подробности этой истории сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел около из домов на улице 40 лет Победы. У пострадавшего возник конфликт с знакомым. Ссора переросла в нападение – знакомый избил тольяттинца битой и скрылся. Очевидцы вызвали медиков, пострадавшего доставили в больницу. Согласно заключению врачей, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Оперативники приступили к поискам нападавшего. Его заметили недалеко от места происшествия – он что-то прятал в автомобиле. Сотрудники ППС задержали подозреваемого. В его автомобиле они обнаружили деревянную биту со следами, похожими на кровь.

Задержанный 45-летний мужчина во всем сознался и пояснил, что избил знакомого из-за внезапной неприязни. Выяснилось, что ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он находится под стражей, расследование продолжается.

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