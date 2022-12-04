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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 8:34

В Самаре парень выпал с пятого этажа после ссоры с возлюбленной

Молодой человек выжил, но получил травмы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Инцидент попал на камеры очевидцев.

Инцидент попал на камеры очевидцев.

Фото: скриншот видео

Ночью в субботу, 3 декабря 2022 года, жители Самары стали свидетелями жуткого инцидента. Молодой человек поссорился с девушкой и решил выпрыгнуть из окна с пятого этажа многоэтажки. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

– Все происходило в 21:55 на улице Демократической, 35 в Промышленном районе. 21-летний парень пытался выпрыгнуть из окна. По словам пострадавшего, он пошел на этот шаг из-за проблем с девушкой, – рассказывают самарцы.

Момент попал на камеры очевидцев. На записи видно, что парень висел на окне, однако в один момент он рухнул вниз и упал на козырек подъезда. К счастью, молодой человек выжил, но получил травмы. По сведениям самарцев, у него были обнаружены переломы и рассечение головы.

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