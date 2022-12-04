Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в доме на ул. Воронежской в Самаре

В результате происшествия пострадал 35-летний мужчина. Фото: прокуратура Самарской области

История с рухнувшим потолком в жилом доме на улице Воронежской в Самаре получила продолжение. В дело вмешалась прокуратура Промышленного района.

– Прокуратура проведет проверку на предмет исполнения жилищного законодательства. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Напомним, ЧП в доме №28 по улице Воронежской произошло в ночь на воскресенье, 4 декабря 2022 года. Потолочные перекрытия рухнули прямо в квартире. В результате происшествия пострадал 35-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь.

По данным прокуратуры, в общей сложности в доме расположено 10 квартир. Он был построен в 1951 году, сейчас находится на обслуживании ООО «Жилищно-строительная компания». Отмечается, что здание не было признано аварийным.

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