Появились фото и видео квартиры с разрушенным потолком на ул. Воронежской в Самаре

Так выглядела квартира после происшествия. Фото: ПСО Самары

Появились фотографии и видео разрушенной квартиры на улице Воронежской, 28 в Самаре. Напомним, в ночь на 4 декабря там рухнули потолочные перекрытия. ЧП произошло прямо в одной из квартир. В результате происшествия пострадал 35-летний мужчина, который в этот момент находился в комнате. Ему оказали помощь медработники.

В поисково-спасательном отряде Самары поделились кадрами с места происшествия. На фото и видео видно, что квартира серьезно пострадала – ее практически полностью засыпало строительным мусором.

Площадь обрушения составила 6 квадратных метров. Фото: ПСО Самары

Известно, что дом, в котором произошло ЧП, был построен в 1951 году. В нем расположено 10 квартир, он не был признан аварийным. Прокуратура Промышленного района уже организовала проверку по факту произошедшего.

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