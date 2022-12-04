Комнаты превратились в пепелище: в Тольятти пьяный мужчина поджег квартиру своей возлюбленной

Ущерб от действия поджигателя составил 100 тысяч рублей.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Тольятти ссора влюбленной пары закончилась порчей имущества. В пылу гнева мужчина поджег квартиру, которая принадлежит его возлюбленной, и сам попал в больницу. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Инцидент произошел в утреннее время в одной из квартир в доме на улице Ленина. 50-летняя владелица жилья поссорилась со своим 46-летним сожителем. Мужчина был пьян и решил необычным образом выразить свой гнев. Он разбил флакон с парфюмированной водой и поджег жидкость. При этом сам получил повреждения и был доставлен в больницу.
Хозяйка квартиры не стала терпеть подобное поведение и обратилась в полицию. Она предоставила документы, согласно которым ущерб от действий горе-поджигателя составил 100 тысяч рублей. Сам мужчина вину признал и пояснил, что был пьян.
Судя по фото, возгорание было достаточно сильным.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога». Расследование продолжается.
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