Самарцы признались в зависимости от телефонов и интернета

Основная доля зависимых приходится на молодежь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современного человека трудно представить без интернета и различных гаджетов. Они стали неотъемлемой частью жизни – настолько, что даже стали вызывать зависимость. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по результатам опроса. Выяснилось, что подобной зависимостью страдают многие самарцы.

– Признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 45% самарцев. Напротив, 55% не замечали у себя подобных «симптомов», – рассказали в пресс-службе сервиса.

Интернет-зависимостью чаще всего страдают представители молодого поколения. 52% респондентов в возрасте до 24 лет признались, что не могут жить без сотовых телефонов и доступа ко Всемирной паутине.

При этом 47% опрошенных периодически отдыхают от интернета и гаджетов. А 59% самарцев не могут себе этого позволить: по их словам, работа и статус родителей обязывает их постоянно быть на связи.

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