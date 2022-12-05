Жителям Самарской области рассказали, как отправить письмо Деду Морозу

Горожане смогут отправить письмо волшебнику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут отправить письмо Деду Морозу. На конверте необходимо указать правильный адрес волшебника.

По информации правительства региона, послание можно оставить в ближайшем отделении и в специальном новогоднем ящике в центральном почтовом отделении, который расположен на улице Ленинградской, 24. Новогодняя почта будет работать вплоть до 30 декабря 2022 года. Чтобы письмо дошло до получателя, необходимо наклеить марку и заполнить адресные строки. На конверте нужно указать, что письмо отправляется по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Сотрудники почты доставят письмо, даже если его опустили в обычный ящик и неправильно написали адрес. В прошлом году Деду Морозу пришло около 170 тысяч писем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал