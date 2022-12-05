Стало известно, какие стереотипы в отношении женщин остались на рынке труда

Чаще всего на работу опасаются брать девушек, состоящих в браке, но не имеющих детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование SuperJob показало, что в Самаре за год негласных стереотипов в отношении женщин на рынке труда стало меньше. Так, сокращается число работодателей, которые имеют какие-либо предпочтения по поводу социального статуса кандидаток.

Сегодня в общей сложности они сохраняются в 23% компаниях. Чаще всего на работу опасаются брать девушек, состоящих в браке, но не имеющих детей. Остерегаются и соискательниц, состоящих в браке и имеющих детей.

В 77% компаний семейное положение женщины не влияет на решение о ее работе. В ходе пандемии коронавируса удаленка научила работодателей в первую очередь оценивать результаты работника.

Количество организаций, имеющих предпочтения относительно семейного положения мужчин, тоже сократилось, по сравнению с 2019 годом – вдвое. При этом компании, как и в предыдущие годы, чаще всего избегают холостых мужчин без детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.