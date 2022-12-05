В Самарской области полицейские задержали вора, пока ехали на вызов к пострадавшему

Часть похищенных средств мужчина потратил на личные нужды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Камышлинском районе Самарской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже у знакомого, пока ехали на место произошедшего.

— Из частного дома 57-летнего местного жителя пропали деньги, в краже он подозревал знакомого, с которым накануне употреблял алкоголь, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пока оперативная группа ехала в дом пострадавшего, по пути был замечен мужчина, схожий по описанию с вором. Он выходил из продуктового магазина. Убедившись по документам, что это и есть разыскиваемый, мужчину задержали.

Житель соседнего села признал свою вину. Как выяснилось, 39-летний мужчина воспользовался моментом, когда хозяин дома уснул, и вытащил восемь тысяч рублей из кошелька. Часть похищенных средств он потратил на личные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Мужчина возместил ущерб в полном объеме. По данным полицейских, он уже был ранее судим за кражу и незаконное проникновение в жилище.

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