Машину самарца арестовали за нарушения в продажи алкогольной продукции

Правоохранители провели рейды. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре местный житель задолжал крупную сумму. Он не выплатил административный штраф.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции и судебные приставы провели совместные рейды. На автомобиль должника наложили арест. Мужчина нарушал требования продажи алкоголя. Он не выплатил штраф в 250 тысяч рублей.

Судебные приставы и правоохранитель Октябрьского района потребовали оплатить штраф. В случае неуплаты, автомобиль предпринимателя могут отправить на реализацию, а полученные средства пойдут в сумму уплаты долга.

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