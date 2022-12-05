Специалист по ВИЧ-инфекции рассказала об эпидемиологической ситуации в Самарской области

Одинаковые доли заболевших женщин и мужчин говорит об активной реализации полового пути передачи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава Самарской области Оксана Чернова рассказала, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе в 2022 году стабильная с устойчивыми положительными тенденциями.

Первичная заболеваемость снижается, но при этом впервые заболевает больше людей в возрасте 30-39 лет и старше 40 лет. Одинаковые доли заболевших женщин и мужчин говорит об активной реализации полового пути передачи.

Больше пациентов стало находиться на постоянном диспансерном наблюдении и получать лечение у врачей-инфекционистов областного СПИД-центра. Отмечается и тенденция снижения смертности от причин, связанных непосредственно с ВИЧ.

Главным достижением последних двух лет является высокий охват химиопрофилактикой передачи ВИЧ от беременной женщины будущему ребёнку, чтобы дети рождались здоровыми. Жителям региона доступно добровольное бесплатное тестирование на ВИЧ, в том числе анонимное.

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