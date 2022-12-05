Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем добровольца 5 декабря

Самарская область является одним из лидеров добровольчества в стране. Фото: департамент информационной политики Самарской области

Сегодня, 5 декабря 2022 года, отмечается День добровольца. По случаю праздника губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области.

— Этот праздник объединяет самых инициативных, неравнодушных, бескорыстных людей всех возрастов с добрым сердцем. Для таких людей нет чужой беды, они всегда там, где необходимы помощь, забота и поддержка, — сказал глава региона.

Самарская область является одним из лидеров добровольчества в стране. На данный момент более 150 тысяч человек участвуют в волонтерской деятельности. Губерния четыре года подряд становится победителем во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел».

В 2021 году в Самаре прошел международный форум волонтеров Победы, жители Самарской области помогают восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях Донбасса, добровольцы вступают в Самарский батальон.

— Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за активную жизненную позицию, за неугасимое пламя души, которое побуждает вас творить добро, за беззаветное служение Родине. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых инициатив и проектов, успехов во всех начинаниях, — поздравил Дмитрий Азаров.

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