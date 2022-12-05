В Самарской области введут единое пособие для семей с детьми в 2023 году

Жители смогут получить пособие в следующем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области семьи с детьми смогут получать единое пособие. Их будут выплачивать с 1 января 2023 года.

По информации ЦУР по региону, выплата предназначена для семей с невысокими доходами. Также пособие будут выплачивать беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках. Данные выплаты предоставляют по единым правилам социального фонда. Получить его смогут семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на члена семьи. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление в 2023 году через портал «Госуслуги». Единым пособием будет заниматься социальный фонд страны, который поможет упростить получение мер поддержки.

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